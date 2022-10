Leuven start preventieve rattenbestrijdingscampagne: "Behandelen riooldeksels met een chemisch middel"

De stad raadt aan om zelf ook preventief te werk te gaan. "We creëren zelf vaak per ongeluk de ideale leefomstandigheden voor ratten en muizen. Door hen aan te trekken met voedsel, bijvoorbeeld. Sluit daarom de voedselvoorraden in je huis goed af. Daarnaast composteer je tuin- en keukenafval best in de tuin. Let wel op dat je geen gekookt eten of vlees op de composthoop gooit, want dat trekt net ratten aan."