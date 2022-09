Geen Vlaams begrotingsakkoord en dus ook geen extra steunmaatregelen, middenveld reageert teleurgesteld: "Nood aan perspectief" 

Ondernemersorganisatie Unizo reageert teleurgesteld op het uitblijven van een Vlaams begrotingsakkoord. "De ernst van de situatie gaat boven politiek gebakkelei", klinkt het bij gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Hij betreurt dat "hoogdringende maatregelen" voor ondernemers achterwege blijven.

"Met alle begrip dat politieke keuzes moeilijk zijn, ondernemers willen duidelijkheid of en hoe ondernemen nog mogelijk is in dit land. Politici, neem snel uw verantwoordelijkheid en zorg voor oplossingen", zegt de Unizo-topman. "De Vlaamse regering nam de voorbije weken ruim haar tijd om maatregelen uit te werken, maar het blijft wachten op duidelijkheid. Laat het geen 'Oktoberverklaring' worden."