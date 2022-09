Ruimtetuig knalt vannacht tegen een asteroïde om te testen of we ooit vernietigende inslag op aarde kunnen vermijden

"Het is best wel een hele uitdaging", zegt Vandenbussche. "Je probeert met een satelliet van 500 kilogram iets van 5 miljoen ton van koers te veranderen. Het is alsof je met een rubberbootje de koers van een cruiseschip wil veranderen."

"Het is hoe dan ook een goed idee om te kijken wat het effect is van zo'n botsing met een asteroïde en of je het probleem niet groter maakt dan het is. Het scenario van "Armageddon", waarbij men een asteroïde laat ontploffen, is in elk geval geen goed plan. Je vergroot de kans dat meerdere brokstukken op aarde terechtkomen."