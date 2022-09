Van "u moest zich schamen" tot "nul procent empathie": Vlaamse oppositie furieus na uitstel Septemberverklaring

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V zijn er niet in geslaagd om de deadline van de Septemberverklaring te halen. Normaal gezien zou minister-president Jan Jambon (N-VA) om 14 uur in het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven bij het begrotingsakkoord en de plannen voor het komende jaar uit de doeken doen. Het is in deze crisistijden vooral uitkijken naar de mogelijke maatregelen om de gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Alleen is er nog geen akkoord over die begroting, de deadline is niet gehaald.