Dure koten en een gelukkige conciërge: ook in Antwerpen start het universitair academiejaar vandaag

Jasmien uit Middelkerke komt naar Antwerpen om rechten te studeren aan de Universiteit Antwerpen. "Al sinds mijn 14e weet ik dat ik dat wil studeren en de laatste jaren was ik ook vastbesloten om dat in Antwerpen te doen", vertelt ze. "Anderen vertelden me dat de rechtenopleiding in Antwerpen veel beter is dan die in andere steden. Ik verwacht ook veel nieuwe vrienden te maken, want ik heb gehoord dat ze hier heel sociaal zijn." Een kot vinden ging vrij vlot. "Het was een beetje zoeken naar iets op de juiste plaats en binnen mijn budget, maar eind augustus had ik het gevonden."