Studenten starten academiejaar voor het eerst in twee jaar op de campus zelf

Voor veel studenten is het een welkome afwisseling om de lessen weer persoonlijk te kunnen meevolgen samen met hun vrienden. "Ik ben enorm optimistisch voor dit jaar", zegt studente japanologie Dinya. "Eindelijk heb ik mijn motivatie teruggevonden om te studeren. Het was voor mij een harde klap om de lessen niet te kunnen volgen tijdens corona. Het was moeilijk om in mijn eentje de motivatie te vinden om te studeren en een goed ritme te hebben, maar nu met de verplichte lessen gaat dat weer beter. Ik weet ook dat veel van mijn vrienden in die lessen zitten waardoor ik mij wat meer verplicht voel om ook te gaan."