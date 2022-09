Grafbeeld Isabella van Bourbon eindelijk terug thuis in Antwerpse kathedraal

Hun dochter Maria liet een praalgraf maken in de Michielsabdij in Antwerpen. "Zij was daar begraven en de abdij is ontmanteld aan het begin van de 19e eeuw. Het grafmonument is verdeeld geraakt over Europa en de stoffelijke resten zijn ook spoorloos verdwenen", vertelt pastoor Bart Paepen. Haar grafmonument, waar 10 jaar aan gewerkt werd, kreeg een plaats in de kathedraal. Sinds 2009 lag het in het Museum M in Leuven, maar nu is het beeld terug te bewonderen in de kathedraal. "We zijn heel blij dat we de terugkomst van het praalgrafbeeld van Isabella van Bourbon hebben mogen vieren, op 25 september, de verjaardag van haar overlijden in 1465", aldus Bart Paepen.