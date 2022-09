Turnhoutenaar wordt Nederlands kampioen poetry slam

"Bij poetry slam - waarbij je al rappend poëzie brengt - probeer je het publiek er op 3 minuten van te overtuigen dat jouw "poetry" de beste is. "Ik heb gewonnen met een gedicht over mijn liefde voor data en daten", zegt een trotse Tom Driesen uit Turnhout. Driesen is in het gewone leven leraar in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen, hij is blind en was eerder stadsdichter in Turnhout.