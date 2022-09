Van 95 tot 220 euro voor dezelfde taxirit: “Taxichauffeur mag nu zelf zijn prijs bepalen”

De nieuwe wet ging in 2020 in, maar dat betekent niet dat elke taxi vandaag al onder het nieuwe regime valt.

“We zitten in een overgangsfase”, verduidelijkt Steenbergen. “Ongeveer de helft van alle straattaxi’s in Vlaanderen bepaalt op dit moment z’n eigen prijs. Dat komt sommige chauffeurs blijven rijden met hun oude vergunning. Ze mogen dat ook, maar moeten dan wel het bijhorende vaste tarief blijven hanteren."

Tegen ten laatste eind 2024 zijn alle oude vergunningen verlopen. Vanaf dan bepaalt dus élke straattaxi zijn eigen tarief. “Maar dat wil niet per se zeggen dat die chauffeurs woekerprijzen vragen”, stelt Steenberghen gerust. “Grote taxibedrijven hebben een naam en imago hoog te houden, die zullen dus niet overdrijven.”

Chauffeurs die volgens de nieuwe regels rijden worden door de overheid nauwlettend in de gaten gehouden. “Ze moeten in real time allerlei gegevens doorsturen naar een server. Zo weet de Vlaamse overheid op elk moment waar elke taxi zich bevindt, of er een klant aan boord is en hoeveel die betaalt”, zegt Steenberghen. “Het systeem is nog witter dan de witte kassa.”