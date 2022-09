Van dreiging tot arrestatie: hoe poging tot ontvoering van minister van Justitie Van Quickenborne op nippertje werd vermeden

De patrouille vertrekt zonder veel informatie over de aard van de dreiging noch over de hoek van waaruit die zou komen. In de wijk waar de minister woont, merken de politiemensen een voertuig met Nederlandse nummerplaat op, met daarin 3 mannen. Terwijl ze de drie aanspreken, komt nog een vierde persoon aangewandeld. De 4 moeten hun papieren laten zien, de agenten noteren hun identiteit en hun auto wordt gecontroleerd.



Het voertuig blijkt niet gestolen. De 4 zijn in ons land niet bekend voor criminele feiten en er is geen aanhoudingsbevel tegen hen. Dat ze een strafblad hebben in Nederland, kan de politie niet zien in hun computers. Bovendien gedragen de mannen zich naar verluidt beleefd en voornaam. Ze mogen na de controle beschikken. De politie bewaakt de rest van de nacht de woning van de minister.