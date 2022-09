Verdachten van ontvoeringspoging minister Van Quickenborne komen voor parket in Nederland

De verdachten zijn drie twintigers en een veertiger uit Nederland. Volgens onze informatie zouden ze allevier bekend zijn voor drugsfeiten. De oudere man zou ook al met het gerecht in aanraking zijn gekomen voor zwaardere misdrijven. Ons land vraagt dat ze worden overgeleverd, zodat ze hier ondervraagd kunnen worden. Het verhoor door de officier van justitie - vergelijkbaar met een Belgische parketmagistraat - is een eerste stap in de procedure. Als de verdachten daar zeggen dat ze akkoord gaan met een versnelde procedure, kunnen ze al over enkele dagen naar België gestuurd worden. Als ze kiezen voor de normale procedure, dan moet de rechtbank in Amsterdam zich binnen de 60 dagen uitspreken over hun overlevering.