Krachtige tyfoon Noru raast over Filipijnen: 5 reddingswerkers komen om, 80.000 mensen werden geëvacueerd

Tyfoon Noru is de krachtigste tyfoon die het land dit jaar trof. Er werden op zondag windstoten tot 240 km/u gemeten. Bijna 80.000 mensen werden overgebracht naar noodopvangcentra. Sommigen moesten onder dwang worden geëvacueerd, omdat ze hun huizen weigerden te verlaten. In de zwaar getroffen stad Dingalan in de provincie Aurora werden al zeker 6.000 huizen beschadigd. Op veel plaatsen is ook geen elektriciteit. De president van de Filipijnen Ferdinand Marcos vloog ook met een vliegtuig over het getroffen gebied waar veel dorpen, stukken van wegen en rijstvelden onder water stonden.