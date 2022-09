Na stroeve onderhandelingsnacht nog geen akkoord over Vlaamse begroting: Groeipakket grootste struikelblok

Ook ligt er een stevig steunpakket op tafel voor bedrijven, met zowel renteloze leningen als premies (weliswaar gekoppeld aan voorwaarden). Er zou ook ingegrepen worden op de indexatie van de huurprijzen. En de Vlaamse heffingen die de regering vorig jaar (eenmalig) uit de energiefactuur liet halen, zouden ook dit jaar uit de factuur blijven. Alleen geldt in de politiek altijd: er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. En dat lijkt voorlopig nog niet echt in zicht.

Nochtans begint de tijd stilaan heel erg te dringen. Jambon wordt vanmiddag om 14 uur in het Vlaams Parlement verwacht om daar zijn Septemberverklaring voor te stellen en dus het akkoord uit de doeken te doen. De vraag is of die deadline nog haalbaar is, gezien de gesprekken nog steeds "moeizaam" lijken te verlopen. In theorie zou de Septemberverklaring van Jambon ook uitgesteld kunnen worden, maar die piste ligt voorlopig nog niet officieel op tafel. Het zou ook een flinke opdoffer zijn aangezien er al zo lang naar die Septemberverklaring, en vooral de bijhorende maatregelen, uitgekeken wordt.