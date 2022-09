Vlaamse begrotingsgesprekken muurvast, Septemberverklaring uitgesteld, Jambon: "Komende uren en dagen werken aan oplossing"

Naast de energiecrisis krijgt Vlaanderen er dus nog een regeringscrisis bovenop: dat is wellicht niet de boodschap die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag had willen brengen. Over veel crisismaatregelen was er nochtans al eensgezindheid - de uitbreiding van de jobbonus, steunmaatregelen voor bedrijven, ook komend jaar geen Vlaamse heffingen in de energiefactuur ... - maar de onderhandelingen zijn de laatste uren volledig vastgelopen op de indexering van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag.