Voormalig tweesterrenrestaurant Clos St.Denis in Kortessem wordt feestlocatie

Clos St.Denis ging in 2010 dicht en stond al die tijd leeg. Maar de horecagroep Kachet blaast het domein nu nieuwe leven in. "Het is een prachtig domein, op een zonnige dag waan je je daar echt in de Provence of het zuiden van Italië", vertelt CEO van Kachet Nele Gommers. "Onze gasten zullen ook gebruik kunnen maken van het hele domein."

Kachet mikt vooral op exclusieve trouwpartijen. "Koppels kunnen dan al van vrijdagavond bij ons verblijven om bijvoorbeeld op vrijdagavond een receptie te geven voor de zakenrelaties. Ze kunnen blijven logeren om dan zaterdagochtend samen met de bruidsmeisjes te ontbijten en zich samen klaar te maken voor de trouwceremonie en het diner met de gasten 's avonds."