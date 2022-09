West-Vlaamse fotografe legt eeuwenoude sporttradities vast in fotoboek en Netflixreeks Human Playground

Van eeuwenoude gebruiken en overgangsrituelen, tot het doorbreken van pijnbarrières, het streven naar perfectie en het vereren van dat wat heilig is… in het project "Human Playground" staat Hannelore Vandenbussche stil bij het "waarom" achter de eeuwenoude sporttradities. Ze woont ondertussen al 15 jaar in Nederland, maar heeft roots in Dadizele. "Toen ik op reis een stam in Ethiopië aan het fotograferen was, leerde ik de Donga-stokvechters kennen. Tijdens dat spel sloegen ze elkaar soms letterlijk de kop in om het hart van een vrouw te veroveren", vertelt Hannelore.

"Ik vond dat eigenlijk heel fascinerend en ik wou er meer over weten, maar ik vond nergens een boek over de bijzondere sporten. Daarom besloot ik om zelf een fotoboek te maken." Ze heeft er in totaal acht jaar aan gewerkt.