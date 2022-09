Yusuf al-Qaradawi (96), leider van de "Moslimbroeders", overleden

Hij noemde de opstand tegen het Assad-regime in Syrië een jihad-strijd. En hij riep op om de voormalige Libische leider Moe'ammar al-Khaddafi te doden. Maar hij nam ook afstand van de misdaden van terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië en Irak. Volgens al-Qaradawi vertegenwoordigt IS niet de echte islam.

Al-Qaradawi keurde wel geweld goed in zaken die hij zelf rechtvaardig vond. Na de Amerikaanse invasie van Irak was hij een voorstander van de aanslagen tegen Amerikaanse troepen in het Arabische land. Tijdens de Palestijnse opstand in 2000 keurde hij ook de Palestijnse zelfmoordaanslagen tegen Israëlische doelwitten goed.