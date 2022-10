Burgemeesters zoeken oplossingen om te besparen: van thermostaat enkele graden lager tot zelfs bezuinigen op personeel

Gysbrechts is niet de enige burgemeester die bezorgd is over de hoge loonkosten. 19 burgemeesters (van de 119 die antwoordden op deze vraag) geven zelfs aan te (gaan) besparen op gemeentepersoneel. Eén van hen is Paul Verbeeck (CD&V) van de gemeente Nijlen. "We gaan niemand ontslaan, maar als er mensen vertrekken gaan we wel goed nadenken of we hen wel moeten vervangen. Dezelfde oefening maken we als tijdelijke contracten aflopen", vertelt Verbeeck. "Dat zijn volgens mij evidente besparingsmogelijkheden die niet al te veel pijn doen."