“Het begon met niet ontbijten toen ik 11 was”: sinds coronacrisis kampen meer jongeren onder de 16 met een eetstoornis

Op de kinderpsychiatrie PAika van het UZ Brussel kunnen kinderen tot 15 jaar met een eetstoornis verblijven. PAika krijgt drie tot vier aanmeldingen per week, een verdubbeling tegenover de periode voor corona. De gemiddelde leeftijd op de afdeling is nu 11 tot 13 jaar.

Ook het Centrum voor eetstoornissen van het UZ Gent merkt een duidelijke toename. In 2020 maakten de 12 tot 15-jarigen 6 procent van de patiënten uit. In 2021 was dat al een kwart, en die trend zet zich door in 2022.

Op de kinderpsychiatrie van het ZNA Antwerpen is de gemiddelde leeftijd van patiënten met een eetstoornis dan weer 13 à 14 jaar, met uitschieters tot 11 jaar. En ook het UPC in Leuven en de psychiatrische kliniek Alexianen in Tienen merken een verjonging van de patiënten, al brengen zij geen exacte cijfers aan.