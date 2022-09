Spreuken van Phil "Bond zonder Naam" Bosmans 10 jaar na zijn dood nog altijd springlevend: ook Koen Wauters en Urbanus kennen hun tijdloze kracht 

Wie is Phil Bosmans ook alweer?

Phil Bosmans werd op 1 juli 1922 geboren in het Limburgse Gruitrode. In 1941 werd hij pater, van 1957 tot 1991 zette hij zich in voor zijn medemens bij de apolitieke organisatie Bond zonder Naam. Onder zijn leiding werkte Bond zonder Naam aan sociale initiatieven die mensen op verschillende manieren hulp boden. Vandaag werkt de organisatie aan concrete hulpverleningsprojecten zoals BZN Sociale dienst en BZN Kansenhuis.



Sinds 1958 publiceert Bond zonder Naam maandelijks een filosofische of inspirerende spreuk. De meeste mensen kennen Bond zonder Naam van de spreuken die op kalenders en tegeltjes aan de muren van Vlaamse woningen, scholen en verenigingen hangen.

In 1972 bracht Uitgeverij Lannoo honderd telefoonboodschappen van Phil Bosmans uit als boek, met de titel “Menslief, ik hou van je”. Van het boek werden 850.000 exemplaren verkocht, het is nog altijd een van de best verkochte boeken ooit in Vlaanderen en Nederland.