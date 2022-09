Veilige abortus voor vrouwen zonder papieren te moeilijk toegankelijk: administratieve procedure is te omslachtig

In 2017 zijn er in ons land in totaal 17.000 abortussen geregistreerd. "Dokters van de Wereld" schat dat er elk jaar 300 à 400 vrouwen zonder verblijfspapieren om een abortus vragen. Exacte cijfers zijn er niet, want niemand blijkt die bij te houden.

Hoeveel vrouwen of meisjes zonder papieren uiteindelijk ook een abortus krijgen is ook niet duidelijk. "Dat is gewoonweg onmogelijk om te weten te komen omdat veel van die vrouwen daar gewoon over zwijgen", duidt Emmy Deschuttere.