Acht Antwerpse parken en groendomeinen krijgen opnieuw Green Flag Award: erkenning voor duurzaam beheer

De Green Flags is een internationaal initiatief. De vzw GoodPlanet is de coördinator voor ons land. "Een jury bekijkt heel wat aspecten. Naast groenbeheer gaat het ook om toegankelijkheid, communicatie en klimaatinspanningen", zegt Anna Leonard van GoodPlanet. De winnaars zijn het Park Vordenstein in Schoten, het Nachtegalenpark in Antwerpen, het Prinsenpark in Retie, het Vrijbroekpark in Mechelen, het Vrieselhof in Ranst, de Kesselse Heide in Nijlen, de Averegten in Heist-op-den-Berg en het Rivierenhof in Deurne.