Basisschool in Maldegem gaat internationaal: "Niet alleen universiteitsstudenten, ook wij gaan op Erasmus"

Evie Sierens van de GO! Basisschool De Driesprong in Maldegem klinkt enthousiast als we haar bellen. Ze staat op de luchthaven om een groep Portugese kinderen en leerkrachten te verwelkomen: "De Spaanse delegatie is al in België", legt Erasmuscoördinator Evy Sierens uit. "We werken samen aan een Erasmusproject: 2 Spaanse, 2 Portugese en 2 Belgische scholen." De Belgische scholen zijn dus De Driespong uit Maldegem en SBSO (School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, nvdr) 't Vurstjen uit Evergem. Samen werken ze rond het thema 'Spelletjes'. "De bedoeling is om spelletjes met migratieachtergronden en spelletjes van vroeger met elkaar te delen", zegt Sierens.