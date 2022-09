CD&V wil besparingen in Groeipakket weer weg, maar hoe hard hebben Vlaamse gezinnen die eigenlijk gevoeld? Dit zeggen de cijfers

Opmerkelijk: Brussel steekt Vlaanderen voorbij

Een neveneffect van de Vlaamse besparingen in het Groeipakket van de voorbije jaren: zonder aanpassingen op Vlaams niveau zullen alle Brusselse kinderen tegen november meer kinderbijslag krijgen dan de Vlaamse. Dat is best opmerkelijk, omdat het basisbedrag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de meeste kinderen aanvankelijk lager lag dan in Vlaanderen.

Vlaanderen startte in 2019 namelijk met een basisbedrag van 163,2 euro. Door de enkele indexeringen die zijn doorgevoerd, ligt dat bedrag sinds deze maand op 171,49 euro. Brussel startte in 2020 daarentegen met een basisbedrag van 150 euro voor kinderen jonger dan 12 - tussen 12 en 18 lagen die bedragen iets hoger - maar het gewest volgde sindsdien wel gewoon de spilindex.

Daardoor is het basisbedrag voor +12-jarigen in Brussel sinds begin dit jaar al het Vlaamse basisbedrag voorbijgestoken. Na de volgende overschrijding van de spilindex, in oktober, zal dat ook het geval zijn voor de -12-jarigen. Tenzij Vlaanderen alsnog ingrijpt.