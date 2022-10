Nieuw Oost-Vlaams streekproduct wordt gemaakt via de korte keten: Rodelandbrood

Het betekent ook niet dat de prijs sowieso lager is. Integendeel, het is niet op voorhand te zeggen of een product van de korte keten goedkoper of duurder is. "De prijs is het bedrag dat de leveranciers krijgen en die wordt bepaald op basis van hun kosten. Maar bij landbouwers ligt dat anders. Die krijgen een prijs die gerelateerd is aan de marktprijs en niet aan hun kosten", legt Evelien Van Bavegem uit. "Bedoeling met de korte keten is om een prijs te zoeken die meer gerelateerd is aan hun kosten."