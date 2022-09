Het alternatief voor gas uit Rusland zit misschien in... frieten (en biogas)

Het grote verschil tussen biogas en aardgas is de ouderdom. Aardgas is gewoon niets anders dan oeroud "fossiel" biogas. Het is ontstaan uit vergisting van planten en dieren die lang geleden leefden. Als we dat oude aardgas verbranden, komt er ook CO2 vrij die al die miljoenen jaren geleden uit de lucht is gehaald en onder de grond is opgeslagen. Bij biogas komt er bij verbranding ook CO2 vrij. Maar dat is dus C02 die niet uit de grond komt, maar die gewoon al in onze natuur aanwezig is.