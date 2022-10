Brasserie uit Deinze heeft nu ook menukaart in braille

De menukaart van Brasserie Torck is sinds kort ook leesbaar voor wie blind of slechtziend is. Zaakvoerders Wendy De Vos en Nico Daemers hebben die laten omzetten in brailleschrift. “Wij krijgen regelmatig mensen met beperkingen over de vloer,” zegt Wendy. “Eén van onze klanten leest bij Licht en Liefde in Varsenare boeken in. Door hem zijn we op het idee gekomen om menukaarten in braille te laten maken.”