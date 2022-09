Coalitie Meloni haalt volgens definitieve resultaten duidelijke meerderheid in Italiaans parlement

De belangrijkste rivaal van rechts, de centrumlinkse Partito Democratico kreeg 19 procent van de stemmen. Samen met haar groene en linkse bondgenoten haalt de PD 84 zetels in de Kamer en 44 in de Senaat.



De linkse Vijfsterrenbeweging (M5S) haalde 15,4 procent van de stemmen, goed voor 52 zetels in de Kamer en 28 in de Senaat. De centrumalliantie Azione eindigt op 7,8 procent van de stemmen, met 21 zetels in de Kamer en 9 in de Senaat.

Volgens de Italiaanse media heeft Meloni ondertussen een "zeer hartelijk" telefoongesprek gehad met ontslagnemend premier Mario Draghi. De twee zouden over de opvolging en economische prioriteiten hebben gepraat. In Europa zijn er grote zorgen over het economische beleid van de aanstaande regeringsploeg dat mogelijk zou afwijken van het beleid van de EU.