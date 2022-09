Daar zijn onze dieren weer: wolf, bever en bizon maken spectaculaire comeback in Europa

Er was een tijd dat het lot grote wilde dieren in Europa niet veel keuze liet: bejaagd worden, of verjaagd worden. Bejaagd in het geval van pelsdieren zoals de bever, en verjaagd in het geval van grote roofdieren die het boeren lastig maakten.

Daardoor verdwenen een heleboel iconische dieren uit de Europese bossen. Terwijl andere westerse landen als Canada en de Verenigde Staten wel nog grote zoogdieren in hun wouden hebben, is dat bij ons amper nog het geval. Dat is niet alleen jammer voor de romantici onder ons, het is ook slecht nieuws voor het ecosysteem, dat daardoor verarmt.

Tot aan de rand van de stad

Even verderspoelen naar 2022. Vandaag is de bever bijna overal in Europa terug, alleen in het zuiden heeft hij het nog moeilijk. En hij is met velen: de aantallen zijn sinds 1950 toegenomen met maar liefst 16.000 procent (geen tikfout). Ook in ons land zwemt de bever nu rond, tot aan de rand van steden als Antwerpen en Gent.

Megafauna

Nog zo’n succesverhaal is de Europese bizon. Dat is een van de weinig nog overblijvende megafauna (zeg maar zeer grote dieren, zoals de olifant) in ons werelddeel. Ooit leefde de Europese bizon van Frankrijk tot in Oekraïne, maar in 1924 was het dier uitgestorven in het wild, door overbejaging en de verdwijning van de steppes waar het leefde.

Dat veranderde in 1952, toen er twaalf nieuwe Europese bizons werden uitgezet in Polen, Wit-Rusland, Litouwen, Rusland en Oekraïne. Nu leven er al meer dan zesduizend in Europa, en is er zelfs al een populatie in Duitsland.

Hobbels en kuilen