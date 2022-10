Burgemeesters willen de straatverlichting minder uren laten branden, maar lukt dat ook in de praktijk?

Andere gemeentebesturen zoals onder meer Vleteren, Ham, Schelle, Lievegem, Bonheiden, Voeren en Zwalm grijpen deze energiecrisis aan om de straatlantaarns verder uit te rusten met ledlampen. Die gaan langer mee, verbruiken minder en zijn vanop afstand regelbaar. "In 2018 zijn we gestart met het omschakelen naar ledlampen en de helft van onze straatverlichting is al led. Brecht heeft op die manier al €256.000 bespaard", zegt Daan De Veuster (CD&V), eerste schepen in Brecht in de bevraging. "Met de huidige tarieven levert het ons per jaar al €210.000 euro op", aldus De Veuster.

1 op de 3 straatlampen in Vlaanderen is intussen een ledlamp. Het Vlaamse regeeraakkoord voorziet dat alle straatverlichting in Vlaanderen tegen 2030 met ledlampen moet gebeuren. De huidige energiecrisis maakt dat sommige gemeenten het tempo opdrijven.