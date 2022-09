Duitsland houdt twee van de drie resterende kerncentrales open tot april 2023

Twee van de drie overgebleven kerncentrales in het zuiden van Duitsland - Isar 2 in Bavaria en Neckarwestheim ten noorden van Stuttgart - zullen nog zeker tot halverwege april 2023 het land van energie voorzien. Dat maakte de Duitse minister van Economie en Energie Robert Habeck vandaag bekend. Duitsland plande al lang om volledig af te stappen van nucleaire energie, maar stelt de volledige sluiting van twee kerncentrales voorlopig dus nog even uit.