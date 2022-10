Eeklo schrapt plannen voor ondergrondse parking onder de Markt: "Veel te duur"

In de verschillende plannen is er wel één constante: er komen geen auto's meer op de Markt. Daarom had de stad het plan om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Maar die komt er toch niet. Er moeten keuzes gemaakt worden, volgens schepen Windey, en aangezien de garage te duur is, was de keuze snel gemaakt: geen ondergrondse parking.

Maar Eeklo heeft wel aan alternatieven gedacht: "We hebben voor bovengrondse parkeerplaatsen op andere locaties gekozen. Op de site van de oude rijkswachtkazerne, die gesloopt wordt, komen 50 tot 70 plaatsen", legt Marc Windey uit. "Aan de Zuidkaai komen er 30 plaatsen. Dat zijn dus een 100-tal plaatsen ter compensatie van de 30 parkeerplaatsen die er nu zijn en verdwijnen bij de heraanleg van de Markt." Verder wordt ook gedacht om in de toekomst extra parking te creëren op het Jan Frans Willemplein. "Ondergrondse parkings zijn bovendien niet altijd een goeie oplossing. Kijk maar naar Sint-Niklaas, Aalst of Zottegem. Bovengrondse zijn vaak makkelijker voor de mensen", besluit schepen Marc Windey.