Italiaanse ruimteagentschap toont eerste foto's van asteroïde vlak na botsing met NASA-ruimtetuig

De inslag werd ook gevolgd door verschillende telescopen op aarde en in de ruimte. Eerder vandaag werd ook al beeld vrijgegeven van de Atlastelescoop op Hawaï. Daarop is de impact van DART te zien op de grotere asteroïde Didymos (DART is wel degelijk tegen het kleinere "maantje" Dimorphos gevlogen, maar is voor de Atlastelescoop te klein om apart te kunnen waarnemen)