Van boiler tot spelconsole: hoeveel kost elk huishoudtoestel op jaarbasis?

Het eigen verbruik berekenen, gebeurt aan de hand van het vermogen van je huishoudtoestellen. Die worden meestal uitgedrukt in wattages. Zo'n wattage moet je nog eens delen door duizend om tot het kilowattage per uur of kWh te komen.

Eens je jouw kWh hebt berekend, kan je nagaan hoe vaak je een bepaald toestel gebruikt en hoeveel je dat op jaarbasis kost. Laat ons als voorbeeld een strijkijzer van 2.000 Watt nemen. Via de eerste berekening weten we dat dat neerkomt op 2 kWh. We strijken voor de gemakkelijkheid wekelijks een uurtje, met uitzondering van vier weken vakantie die we jaarlijks opnemen. Op jaarbasis strijken we dus 48 uur (52 weken in een jaar - 4 weken vakantie) en verbruiken in totaal 96 kWh (48h x 2kWh).

Om tot een totale jaarkost te komen vermenigvuldigen we het jaartotaal kWh met de energieprijs. Let op, deze prijs is afhankelijk van leverancier en type contract en zal dus niet voor iedereen hetzelfde zijn. In dit fictief voorbeeld baseren we ons op de gemiddelde stroomprijs voor september 2022: €0,93/kWh (bron: Vlaamse regulator energie- en gasmarkt)

Op jaarbasis kost ons strijkijzer dan €89,28 aan verbruik.