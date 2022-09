Familiehulp: "Mensen annuleren basiszorg door oplopende facturen, we hopen dat regering stappen zet" 

In het eerste semester van 2022 zijn er volgens Familiehulp weer meer mensen die zorg vragen, maar de hoeveelheid zorguren per vraag daalt wel. "Mensen verminderen of annuleren zorg met de expliciete boodschap dat het niet meer betaalbaar is voor hen", zegt Lode Draelants, regiodirecteur voor Familiehulp in Antwerpen. "Ik maak me daar zorgen over. Wij voeren immers geen complexe medische ingrepen uit, maar zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen dagelijks een deftige maaltijd kunnen consumeren."