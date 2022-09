Reisbeurs in Brugge verbindt (West-)Vlaamse toeristische troeven met internationale reisorganisaties

Omdat de reisbeurs in Brugge plaatsvindt, zijn de Brugse aanbieders sterk vertegenwoordigd. "Qua toerisme halen we opnieuw min of meer het niveau van 2019", vertelt schepen Mieke Hoste (Vooruit). "Het kan natuurlijk altijd beter en daarom staat de Brugse sector hier. Zij willen de voordelen van onze stad laten zien, namelijk dat je alles in de stad makkelijk te voet kan bereiken en we hebben ook voldoende binnenattracties zoals musea om te bezoeken bij slecht weer."