FOD Economie waarschuwt voor phishing met valse berichten over onder meer de verwarmingspremie

Het gaat onder meer om valse berichten over de verwarmingspremie in naam van de FOD Economie. Daarin staat juiste informatie over de premie, maar worden mensen ook aangemaand om snel op een link te klikken.

Onder de naam van de KBO sturen criminelen dan weer valse e-mails naar bedrijven met de oproep om hun bedrijfsgegevens zo snel mogelijk aan te passen in het kader van de digitalisering.

De FOD Economie roept mensen op om waakzaam te zijn voor phishing en verdachte berichten te melden bij het Meldpunt van de federale overheidsdienst.