Aantal studenten aan de West-Vlaamse campussen van de KU Leuven stijgt fors

Luc Sels is best opgezet met het groeiende belang van de kleinere campussen in de provincie. “Jarenlang was er sprake van een braindrain in West-Vlaanderen, jongeren die studeerden buiten de provincie en niet meer terug kwamen. Maar die trend is duidelijk aan het keren”, zegt de rector. “Het bruisende bedrijfsleven in de provincie en het groeiend aanbod aan hogere opleidingen in Kortrijk en Brugge hebben hier zeker mee te maken. Deze regionale dynamiek wordt ook gestaafd door de 400 buitenlandse onderzoekers die op dit moment in Kortrijk werken en ook wonen.”