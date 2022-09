België en 14 andere EU-landen willen deze week nog voorstel voor algemeen gasprijsplafond

Drie dagen voor de 27 energieministers opnieuw bijeenkomen om zich over de prijzencrisis in de energiesector te buigen, hebben 15 lidstaten een brief gestuurd waarin ze erop aandringen een voorstel voor de invoering van een algemeen prijsplafond voor gas in te dienen. De brief moet vrijdag als basis voor discussie dienen op de energieraad.

Aansluitend moet de Commissie "zo snel mogelijk" een formeel wetgevend voorstel indienen. Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is een van de ondertekenaars.

De landen argumenteren dat een algemeen prijsplafond "op die manier ontworpen kan worden zodat de bevoorradingszekerheid en de vrije stroom van gas in Europa verzekerd zijn, terwijl we tegelijk onze doelstelling blijven halen om de vraag naar gas af te bouwen".