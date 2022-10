Gent dreigt met stopzetting vzw Masala als er geen uitleg komt in fraudedossier, oppositie eist meer transparantie

De werking van vzw Masala uit de Brugse Poort wordt "onder voorwaarden gezet" door de stad Gent. Ze moet binnenkort in een confrontatiegesprek meer uitleg geven over verschillende onduidelijkheden die naar boven zijn gekomen na een juridisch onderzoek van de stad. “Er zijn aantijgingen die ernstige vragen oproepen bij de integriteit van de vzw”, verklaart burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). De vzw werkt in de wijk Brugse Poort op de site van een oude meubelfabriek met jongeren in de wijk.