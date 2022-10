Gent roept inwoners op erfgoed in te sturen én te onderzoeken op een nieuw online platform: “We hopen op 50.000 inzendingen”

Alle erfgoedmusea van Gent hebben al enkele maanden geleden een groot deel van hun collecties online gezet in “De Collectie van de Gentenaar”. Dat is een database met nu al bijna 60.000 objecten. Het gaat van oude foto’s, over stadsplannen, tot bijzondere objecten. “We willen met de collectie aan de slag en roepen de Gentenaars op om hun verhalen te delen”, zegt Pieter-Jan Pauwels van het project. Gent hoopt op nog eens 50.000 originele erfgoedverhalen via de inwoners. “Maar ze kunnen ook commentaar geven op wat nu al in de collectie zit!”