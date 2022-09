"Morgen vertel ik aan mijn moeder dat ik vertrokken ben, vader gaat me helpen": Nikita vluchtte weg uit Rusland na mobilisatie

Nikita kan op dit moment nog niet opgeroepen worden voor het Russiche leger, maar neemt toch geen risico. "Ik en mijn vrienden spelen samen in een band, en schrijven in onze nummers over alles wat nu gebeurt in ons land", vertelt hij. "Het werd voor ons onmogelijk om nog in Rusland te blijven, want we lopen het risico om naar het leger gestuurd te worden en te sterven in Oekraïne."