Groen steunt CD&V en wil indexering van Groeipakket: "In tijden van crisis moet je niet de hand op de portemonnee houden"

En waar moet dat geld vandaan komen? Daar is Groen gerust in. "Er zijn een aantal zaken die men kan verschuiven in de begroting. Na corona heeft de regering geïnvesteerd in de Vlaamse veerkracht. Daar is 4 miljard euro voor uitgetrokken. Op dit moment is daar nog maar de helft van uitgegeven." Groen dringt erop aan dat partijen symbooldossiers durven los te laten. "Ook wij hebben dat gedaan, op het federale niveau (de kernuitstap, nvdr.). Men kan middelen heroriënteren, men heeft extra middelen door de inflatie, het is een kwestie van politieke wil."