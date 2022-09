Minister Van Quickenborne spreekt voor het eerst vanuit onderduikadres: "We zitten in nieuwe fase, die van narcoterrorisme"

Een minister ontvoeren: dat is op zijn minst uitzonderlijk en nauwelijks eerder gezien. Dreigen we af te glijden naar Nederlandse toestanden, waarbij on er meer advocaten en gerechtsjournalisten bij klaarlichte dag op straat worden neergeknald? "Ik denk wel dat we in een nieuwe fase zijn getreden, de fase van narcoterrorisme", zegt Van Quickenborne.

"De criminele onderwereld probeert de maatschappij te destabiliseren en in zijn greep te krijgen. "Ze doen dat door mensen van politie en justitie schrik aan te jagen, net omdat ze voelen dat we achter hen aan gaan."

De minister laat zich niet intimideren. "Wees gerust: deze regering zet alles in bij de strijd tegen die drugscriminelen. De federale politie wordt versterkt, en ook bij justitie doen we inspanningen. Net voor de zomer hebben we belangrijke wetten goedgekeurd in het parlement, om die strijd aan te gaan. We gaan in elk geval nooit opgeven."