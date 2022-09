Inwoners deelgemeente Moerbeke zien fusie met Lokeren niet zitten en vragen om bij Stekene te mogen horen 

Hoe zit het ook alweer met Koewacht? Koewacht is een gehucht dat zich uitstrekt over Nederland en België. Er zijn drie delen: een deel in Terneuzen in Nederland, een deel in het Vlaamse Stekene en een deel in Moerbeke in het Waasland. Bij een mogelijke fusie met Lokeren, zou het Moerbeekse deel bij die stad behoren. En dat zien veel van de inwoners niet zitten. Zij willen bij Stekene horen en vragen nu een grenscorrectie.