Inwoners van Baardegem eeuw lang bedot met valse muts van revolutionair: "Er is geschiedenis vervalst"

De muts van Vonck is in Baardegem een historisch artefact. Ze is, na de opgraving in 1923, decennialang gebruikt op de jongensschool als didactisch materiaal tijdens de geschiedenisles als over Vonck ging. Jan Frans Vonck was een revolutionair die mee aan de basis lag van de Brabantse omwentelling, de opmaat naar de Belgische revolutie. Maar de muts die in het geheugen staat gegrift van vele Baardegemnaren blijkt nu toch "fake" na een nieuwe getuigenis en onderzoek van de Gentse universiteit.