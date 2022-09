Vlaamse regering opnieuw op zoek naar akkoord over de begroting

De Vlaamse regeringspartijen hadden - ondanks urenlange onderhandelingen - nog geen akkoord bereikt over de begroting. Struikelblok is het Groeipakket. De Vlaamse christendemocraten eisen dat die kinderbijslag voor elk gezin met kinderen stijgt met twee procent, telkens de spilindex wordt overschreden.Die spilindex is dit jaar al verschillende keren overschreden omdat het leven de afgelopen maanden zoveel duurder is geworden.

De andere regeringspartijen (Open VLD en N-VA) vinden de koppeling van het Groeipakket aan de spilindex een te dure maatregel en willen eerder focussen op gezinnen die het financieel het meest nodig hebben. De onderhandelingen worden vandaag hervat, eerst in aparte werkgroepen en daarna opnieuw in regeringsformatie. Bedoeling is nu om donderdag te landen, al blijft het afwachten of dat effectief zal lukken. Daardoor blijft het ook wachten op maatregelen van de Vlaamse regering om de Vlamingen te helpen met de hoge energieprijzen.

Armoedespecialist Ive Marx (UAntwerpen) vindt alvast dat het Groeipakket zou moeten geïndexeerd worden. "Dat niet doen, is volgens mij niet erg geloofwaardig", aldus professor Marx in "De Ochtend" op Radio 1. "Het Groeipakket laten wegsmelten onder de verschroeiende zon van de inflatie, is geen geloofwaardig beleid. Dan wordt het Groeipakket een krimppakket." De armere gezinnen zouden extra kunnen geholpen worden via de sociale toeslagen, stelt professor Marx.