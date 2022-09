Japan eist verontschuldigingen van Rusland na het "blinddoeken en vastbinden" van diplomaat

De arrestatie van Tatsunori kon in Japan rekenen op heel wat protest. Tokio ontkent bovendien dat het betaald zou hebben voor geheime informatie. Japan beschuldigde Rusland van onredelijk gedrag en dreigde met soortgelijke stappen. De ambassade van Japan in Moskou was niet te spreken over de hele toestand en klaagde de situatie aan bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hen was de arrestatie en ondervraging van Motoki een schending van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen.