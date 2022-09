Psychofarmacoloog breekt lans voor psychedelica als geneesmiddel: "Veel potentieel, maar duurt nog 5 tot 10 jaar voor ze voor iedereen ter beschikking zijn"

“De stoffen in een beter daglicht plaatsen zodat mensen er geen angst voor voelen, maar snappen dat de middelen in een gecontroleerde omgeving iets kunnen betekenen voor mensen in nood”: dat is volgens Kim Kuypers de reden waarom ze in de pen kroop. In haar boek “Genieten of genezen – hoe psychedelica kunnen helpen je mentaal gezond te maken” beschrijft ze hoe onder meer mdma, lsd en cannabis een heilzame werking kunnen hebben op mensen met een mentale stoornis.