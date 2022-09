Mysterieuze lekken in gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 tussen Rusland en Duitsland, is er sabotage in het spel? 

Het gaat om één lek in Nord Stream 2, dat in de nacht van zondag op maandag ontdekt werd. Dat meldde uitbater Nord Stream 2 AG van de gaspijpleidingen. 's Avonds laat maakte de uitbater bekend dat er ook twee lekken waren vastgesteld in Nord Stream 1. Er zou telkens ook sprake zijn van drukverlies.

Alleen Nord Stream 1 was tot eind augustus in gebruik. Op het moment van het drukverlies was geen van beide operationeel. De twee lekken in Nord Stream 1 bevinden zich buiten territoriale wateren, maar wel binnen de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden. De autoriteiten van beide landen bevestigden de lekken ook.



Duitse en Deense autoriteiten onderzoeken nu wat de oorzaak is van het drukverlies in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, geven de Duitse autoriteiten aan.